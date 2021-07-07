«Страна, где может произойти все что угодно»: эксперт об убийстве президента Гаити

Профессор Российской академии наук, профессор СПБГУ Лазарь Хейфец рассказал «Звезде» рассказал о возможных мотивах убийства президента Гаити Жоневиля Моиза, который умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию.

«Гаити - страна, которая никогда не жила хорошо. С одной стороны, она была первой страной в Западном полушарие, если не считать США, которая получила независимость. Достаточно давно освободившись от Франции задолго других стран Латинской Америки, которые освободились от Испании и Португалии. С другой стороны, страна постоянно испытывала экономические, политические проблемы и неурядицы», - сказал профессор.

По словам Хейфеца, в Гаити много раз доходило до попыток переворота.

«Президенты свергались и восстанавливались. Гаити постоянно оставалась и остается источником миграции, как в США, так и в соседнем Карибском государстве, в том числе Санта-Доминго Доминиканской Республики, которая находится на том же острове и она испаноязычная», - отметил Хейфец.

Одной из версий убийства Моиза, по словам эксперта, может быть ранее произошедший скандал с выборами Мозеля на пост президента страны.

«Избрание самого Жоневеля Моиза было связано со скандалом, потому что многие результаты не признали. И смотря по официальным данным избиркома, он победил с 6,5 % голосов, то опросы показывали, что было только шесть процентов проголосовало за кандидата. В честности сомневались многие», - подчеркнул Хейфец.

Также после избрания Моиз не смог решить проблем, которые были связаны с коррупцией. Гаити, по мнению Хейфеца, является одним из перевалочных пунктов наркотрафика.

«Гаити - один из перевалочных пунктов наркотрафика, одна из версий убийств, возможно. Проблемы были с тяжелым материальным положением гаитянцев, были массовые протесты некоторое время назад. Их удалось подавить, но с большим количеством раненых, погибших, арестованных. Гаити продолжает оставаться если не беднейшей страной на полушарии, то одной из беднейших стран», - рассказал профессор.

Другая версия убийства, по словам профессора, - к американскому агентству.

«Наркотрафику он не мешал, хотя обещал справиться с этим. Но опять же. одна их версий убийства - причастность к американскому агентству по борьбе с оборотом наркотиков незаконных Д. И тяжелое вооружение, которое использовали убийцы попавшие в кадры, некоторых экспертов на эти мысли наводит», - сказал Лазарь Хейфец.

Эксперт также добавил, что Моиз мог сам организовать покушение, чтобы повысить свою популярность.

«Покушение было вскоре с вступлением в должность, но тогда ни заказчиков, не исполнителей не нашли. Это осталось нераскрытым. Некоторые говорили, что это вообще Моиз организовал покушение или его партия, чтобы сделать его жертвой и показать, что его преследуют и повысить популярность. Сейчас совершенно явно, что это не инсценировка, но опять же версий, кто мог это сделать, несколько», - отметил Хейфец.

По словам Хейфеца, на Гаити любые кадровые перемены сопровождаются стихийными беспорядками.

«Я допускаю, что стихийные беспорядки могут произойти, но это не означает, что ими кто-то будет рулит. К сожалению, лучше гаитянцы жить не станут. К сожалению, уровень жизни в ближайшее время не повысится», - заключил профессор Российской академии наук.

Жоневель Моиз умер вследствие смертельного ранения, полученного при нападении на его резиденцию. Об этом сообщил премьер-министр Гаити Клод Жозеф.