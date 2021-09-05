В стране и мире Пешеход погиб при переходе дороги в неположенном месте на юге Москвы Елизавета Потейчук При переходе дороги в неположенном месте на Братеевском мосту мужчина попал под машину. Спасти его не удалось. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: На юге Москвы мужчина погиб под колесами автомобиля при переходе проезжей части в неположенном месте на Братеевском мосту. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале. Ранее в Москве с эстакады на Ленинградском проспекте упал грузовик. В сети было опубликовано видео падения грузового автомобиля с высоты вниз. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика