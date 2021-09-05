Пешеход погиб при переходе дороги в неположенном месте на юге Москвы
При переходе дороги в неположенном месте на Братеевском мосту мужчина попал под машину. Спасти его не удалось.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
На юге Москвы мужчина погиб под колесами автомобиля при переходе проезжей части в неположенном месте на Братеевском мосту.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее в Москве с эстакады на Ленинградском проспекте упал грузовик. В сети было опубликовано видео падения грузового автомобиля с высоты вниз.