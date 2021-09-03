Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент падения грузового автомобиля с эстакады на Ленинградском проспекте в столице. На кадрах видно, как грузовик постепенно движется к краю дороги, сменяет полосу и, продолжая езду по прямой, падает с высоты вниз.

Кадры опубликовала Прокуратура Москвы в своем официальном канале в Telegram. Ход проверочных мероприятий по произошедшему ДТП, как сообщили в ведомстве, взят на контроль.

В результате аварии пострадал 39-летний водитель автомобиля. В настоящее время мужчина госпитализирован.