Песков заявил, что Крым не может быть темой переговоров Путина и Зеленского

Принадлежность Крыма не может быть темой переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А,как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров», - заявил представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин».

Со слов Дмитрия Пескова, именно это является одной из причин, по которой не удается продвинуться в вопросе возможной встречи.

«Что называется, и воз, воз и ныне там», - отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Он также ранее заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и обсудить нормализацию отношений. При этом представитель Кремля отметил, что взаимного желания со стороны Киева вести диалог не наблюдается.