Песков: визит Зеленского в США не влияет на отношения Москвы и Вашингтона

Предстоящая встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы Белого дома Джозефа Байдена не может оказать влияния на отношения США и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие могут быть риски? Наши отношения с этими странами - это одна субстанция, отношения двух суверенных государств - это другая субстанция», - ответил Песков на вопрос журналиста.

По мнению представителя Кремля, США могут попытаться убедить Зеленского реализовать Минские соглашения. Песков подчеркнул, что Москва будет внимательно следить за результатами визита, но не считает, что имеет право вмешиваться в предстоящий диалог.

Запланированная встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского была перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией граждан США из Афганистана. Изначально лидеры двух государств должны были встретиться 31 августа.