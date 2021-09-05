Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

После драки футбольных фанатов в Твери возбудили уголовное дело

Анна Назайкина
13:18 05.09.2021
В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, сообщили в МВД.
После драки футбольных фанатов в Твери возбудили уголовное дело
© Фото: VK, «Спартак-Москва» | RedWhite
Читайте нас на:

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с участием футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Тверской области.

«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ передавали, что вечером 4 сентября произошла массовая драка с участием нескольких десятков футбольных болельщиков. В потасовке, как уточнялось, столкнулись как минимум 60 человек из числа фанатов футбольных клубов «Зенит» и «Спартак».

Инициаторами потасовки якобы были болельщики клуба «Спартак», которые, как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, специально прибыли в город для нападения на фанатов «сине-бело-голубых». Сообщалось, что болельщики«Зенита» приехали на матч дублирующего состава клуба против местной команды.

В настоящий момент региональное управление Министерства внутренних дел России устанавливает личности всех участников инцидента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:47 В стране и мире
Песков заявил, что Крым не может быть темой переговоров Путина и Зеленского
12:13 В стране и мире
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
10:20 В стране и мире
В РФ автомобилистов могут начать штрафовать за дополнительные динамики в машине
09:46 Спорт
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
07:30 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии отравившихся школьников в Нижнем Новгороде
Популярное
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.