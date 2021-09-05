После драки футбольных фанатов в Твери возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки с участием футбольных фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Тверской области.

«По факту грубого нарушения общественного порядка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанных на данный момент нет. В результате происшествия пострадал один мужчина, он обращался в больницу, но уже отпущен медиками, уехал домой в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ передавали, что вечером 4 сентября произошла массовая драка с участием нескольких десятков футбольных болельщиков. В потасовке, как уточнялось, столкнулись как минимум 60 человек из числа фанатов футбольных клубов «Зенит» и «Спартак».

Инициаторами потасовки якобы были болельщики клуба «Спартак», которые, как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, специально прибыли в город для нападения на фанатов «сине-бело-голубых». Сообщалось, что болельщики«Зенита» приехали на матч дублирующего состава клуба против местной команды.

В настоящий момент региональное управление Министерства внутренних дел России устанавливает личности всех участников инцидента.