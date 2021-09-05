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СМИ: около 60 футбольных фанатов подрались в Твери

Анна Берестовая
00:01 05.09.2021
Пресса сообщила о семи пострадавших в ходе массовой драки футбольных фанатов в Твери.
СМИ: около 60 футбольных фанатов подрались в Твери
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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По информации прессы, в субботу вечером в Твери случилась массовая драка с участием нескольких десятков футбольных болельщиков. В потасовке якобы столкнулись как минимум 60 человек из числа фанатов «Зенита» и «Спартака».

Инициаторами потасовки будто бы стали болельщики клуба «Спартак», которые, как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, якобы специально организовали прибытие в город для нападения на фанатов «сине-бело-голубых». Поддерживающие «Зенит» любители футбола, как уточняется, приехали на матч дублирующего состава «Зенита» против местного ФК Тверь.

Согласно данным источника, никто из семерых пострадавших в драке людей не сообщил о произошедшем в полицию. При этом в пресс-службе регионального отделения МВД РФ, согласно ТАСС, указывают, что в драке участвовало около 30 человек. Один из футбольных фанатов, как сообщается, госпитализирован.

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