Ученые выяснили, как избежать преждевременной смерти с помощью ходьбы

Человек с помощью ходьбы способен снизить риск летального исхода от проблем со здоровьем, следует из результатов научной работы исследователей из Массачусетского технологического института. Они были опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Участники эксперимента были разделены на три группы. В первой были те, кто проходит менее семи тысяч шагов в день, во вторую группу попали люди, которые суточное количество шагов которых достигало десяти тысяч. Люди из третьей группы делали более десяти тысяч шагов ежедневно.

Как уточняется, принимались во внимание такие факторы, как возраст испытуемых, их раса, образование, наличие вредных привычек, рацион, общее самочувствие и др.

В результате исследования было установлено, что у участников исследования, которые проходили не менее семи тысяч шагов в день, риск умереть был на 50-70% ниже, чем у тех, кто проходил меньше. Также было установлено, что именно количество, а не интенсивность шагов оказывали влияние на риск летального исхода.

Ранее врач Владимир Хорошев предупредил, что ходить босиком – полезная для организма привычка, однако при выполнении этого упражнения важно помнить о некоторых правилах.