Врач назвал правила полезной ходьбы босиком

Ходить босиком – полезная для организма привычка, однако при ходьбе босиком важно помнить о некоторых правилах. О них в беседе с радио Sputnik рассказал врач Владимир Хорошев.

Хорошев отметил, что на ступнях ног находится огромное количество биологически активных точек. На поверхность стопы в некотором смысле проецируются все внутренние органы и системы организма. Один участок, к примеру, отвечает за печень, другой – за головной мозг, и так далее.

При ходьбе босиком происходит естественный массаж этих точек. Однако важно выбрать правильную поверхность. По мнению Хорошева, идеально для этого подходит округлая галька, песок и трава также станут хорошим выбором.

Ходьба не только массирует стопу, но и укрепляет суставы. Важно помнить, что даже в хороших условиях не стоит ходить босиком более двух-трех часов, поскольку это повышает риск плоскостопия. Также не надо ходить без обуви по жестким и твердым поверхностям – например, по асфальту или бетону.