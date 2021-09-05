В Сети опубликовали кадры массовой драки футбольных фанатов в Твери

В Сети появились кадры массовой драки в Твери. Накануне в центре города группа людей устроила потасовку, в результате которой один человек был госпитализирован.

Ранее СМИ передавали, что вечером 4 сентября произошла массовая драка с участием нескольких десятков футбольных болельщиков. В потасовке, как уточнялось, столкнулись как минимум 60 человек из числа фанатов футбольных клубов «Зенит» и «Спартак».

Инициаторами потасовки якобы были болельщики клуба «Спартак», которые, как отмечал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, специально прибыли в город для нападения на фанатов «сине-бело-голубых». Сообщалось, что болельщики«Зенита» приехали на матч дублирующего состава клуба против местной команды.

В настоящий момент региональное управление Министерства внутренних дел России устанавливает личности всех участников инцидента.