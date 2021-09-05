Талибы* распорядились арестовать и обезоружить стрелявших в воздух

Запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан»* обнародовало руководство по запрету на территории Афганистана производить выстрелы в воздух. Соответствующий документ был опубликован в Twitter представителем движения Забихуллом Муджахидом.

Распоряжение было подписано комиссией по военным делам. Подчеркивается, что стрельба в воздух в афганской столице и других регионах страны приводит к человеческим жертвам, а также сеет страх среди мирных жителей.

«В связи с этим все военные должностные лица в Кабуле и провинциях, командиры и другие ответственные лица получили указание немедленно арестовывать и обезоруживать стрелявших в воздух», - говорится в сообщении.

Начальникам полиции Кабула и провинций, а также сотрудникам разведки было приказано оперативно принять все необходимые меры для выявления и наказания нарушителей.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере 17 человек стали жертвами праздничной стрельбы в Афганистане, которую открыли боевики запрещенной в РФ организации «Талибан»*. Уточнялось, что таким образом боевики канонадой отметили захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.