Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода

Алексей Курильченко
11:47 05.09.2021
На Неве столкнулись два пассажирских теплохода с пассажирами на борту.
В Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Читайте нас на:

У Троицкого моста в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода. По данным транспортной прокуратуры, на одном из них находились 35 человек, на втором - 16 человек.  результате инцидента никто не пострадал.

«Все пассажиры этих теплоходов благополучно высажены на причал Петропавловской крепости», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Сообщается о начале прокурорской проверки, капитаны кораблей вызваны для объяснений. На место происшествия выезжал заместитель городского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.

В июле в Дудергофском канале маломерный катер столкнулся с ограждением - в лодке находилось шестеро взрослых и трое детей. По данным СМИ, один человек скончался.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
10:20 В стране и мире
В РФ автомобилистов могут начать штрафовать за дополнительные динамики в машине
09:46 Спорт
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
07:30 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии отравившихся школьников в Нижнем Новгороде
05:42 Спорт
Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
Популярное
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.