В Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода

У Троицкого моста в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода. По данным транспортной прокуратуры, на одном из них находились 35 человек, на втором - 16 человек. результате инцидента никто не пострадал.

«Все пассажиры этих теплоходов благополучно высажены на причал Петропавловской крепости», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Сообщается о начале прокурорской проверки, капитаны кораблей вызваны для объяснений. На место происшествия выезжал заместитель городского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.

В июле в Дудергофском канале маломерный катер столкнулся с ограждением - в лодке находилось шестеро взрослых и трое детей. По данным СМИ, один человек скончался.