В Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода
На Неве столкнулись два пассажирских теплохода с пассажирами на борту.
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
У Троицкого моста в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских теплохода. По данным транспортной прокуратуры, на одном из них находились 35 человек, на втором - 16 человек. результате инцидента никто не пострадал.
«Все пассажиры этих теплоходов благополучно высажены на причал Петропавловской крепости», - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Сообщается о начале прокурорской проверки, капитаны кораблей вызваны для объяснений. На место происшествия выезжал заместитель городского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.
В июле в Дудергофском канале маломерный катер столкнулся с ограждением - в лодке находилось шестеро взрослых и трое детей. По данным СМИ, один человек скончался.