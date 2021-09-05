Момент смертельного столкновения грузовиков в Татарстане попал на видео
В Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения из-за отказавших тормозов.
© Видео: Вконтакте, Бавлы вся правда © Фото: Вконтакте, Бавлы вся правда
В Бавлинском районе Татарстана грузовик на огромной скорости протаранил другие фуры. По данным местных СМИ, водитель грузовика скончался. Видео с моментом столкновения опубликовали в соцсетях.
Сообщается, что у машины отказали тормоза. На кадрах видно, что грузовик влетает между двумя прицепами и врезается во внедорожник, стоящий позади. Кабина потерявшего контроль грузового автомобиля разлетается на куски - на месте остается только двигатель.
Ранее в Житомирской области Украины произошло столкновение грузовика, перевозившего легковые автомобили, и международного автобуса. В результате ДТП автобус загорелся. По данным украинской полиции, один человек погиб.