Момент смертельного столкновения грузовиков в Татарстане попал на видео

В Бавлинском районе Татарстана грузовик на огромной скорости протаранил другие фуры. По данным местных СМИ, водитель грузовика скончался. Видео с моментом столкновения опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что у машины отказали тормоза. На кадрах видно, что грузовик влетает между двумя прицепами и врезается во внедорожник, стоящий позади. Кабина потерявшего контроль грузового автомобиля разлетается на куски - на месте остается только двигатель.

Ранее в Житомирской области Украины произошло столкновение грузовика, перевозившего легковые автомобили, и международного автобуса. В результате ДТП автобус загорелся. По данным украинской полиции, один человек погиб.