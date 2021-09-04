После отравления школьников в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

По материалам прокурорской проверки в Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело по доказанному факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних

По причине плохого самочувствия детей - учащихся гимназии № 13 в Нижнем Новгороде, их родители вынуждены были обратиться в медицинские организации за помощью. При оказании врачебной консультации выяснилось, что ученики госпитализированы с отравлением.

Органами прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора была незамедлительно проведена проверка данного образовательного учреждения.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

В общей сложности за весь период наблюдения к медикам поступили обращения от родителей 24 детей, сообщили в региональном Минздраве. Ход и результаты расследования инцидента находятся на контроле прокуратуры.