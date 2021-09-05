Рогозин сообщил, когда в последний раз запустят «Союз-2» с использованием керосина на Восточном

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что последний запуск ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Восточный с использованием керосина состоится в октябре этого года. Дальнейшие запуски этих ракет с Восточного будут проводиться с использованием нафтила - более нового и эффективного горючего.

«В следующий раз запуск будет 14 октября этого года. Дальше мы переводим (ракету) с керосина на нафтил и будем продолжать пусковую кампанию в следующем году», - рассказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Рогозин рассказал о разработках на космодроме Восточный, представленных президенту РФ Владимиру Путину во время его визита. В частности, гендиректор Роскосмоса указал, что на Восточном хотелось бы сформировать уникальную экологическую среду с самыми современными технологиями.