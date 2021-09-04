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Рогозин рассказал о технологиях, которые представили Путину на космодроме Восточный

Анна Берестовая
Константин Коковешников
04:10 04.09.2021
Глава Роскосмоса рассказал о технологиях, которые госкорпорация представила Путину во время визита президента на космодром Восточный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: roscosmos.ru
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Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал «Звезде», какие разработки предлагаются для использования в гражданской сфере. Ряд соответствующих технологий были продемонстрированы президенту России Владимиру Путину на космодроме Восточный.

«Мы хотим, чтобы вокруг космодрома Восточный формировалась такая экологическая среда - уникальная. Чтобы все самое новое - самые современные технологии - были здесь. Потому что это город молодых семей, молодых специалистов», - указал глава Роскосмоса.

Так, к примеру, было предложено использовать низкопольный легкорельсовый транспорт (экологичные скоростные трамвайные поезда), чтобы соединить Амурский газоперерабатывающий завод, космодром Восточный и, одновременно, строящийся аэропорт. Рогозин подметил, что этот вид продукции уже выпускается предприятиями Роскосмоса.

Помимо прочего, гендиректор рассказал о таких устройствах, как озонаторы, а также системы водоочистки и водоизготовления, при создании которых используются технологии ракетного двигателестроения. Использовать подобные разработки можно в любой части страны.

«Мы и здесь это можем сделать в случае необходимости, ну и, конечно, в Крыму и там, где есть потребность в хорошей воде. Сейчас мы ведем переговоры с Рязанской областью, с Калужской и с Вологодской областями, чтобы людям нашим дать хорошую чистую воду. Потому что воду недостаточно поднять из недр. Там может быть большое количество тяжелых металлов и так далее. Чтобы ее сделать питьевой и здоровой, надо ее очищать современными устройствами, в том числе озонаторами, которые разрабатываются у нас», - пояснил Рогозин.

Еще одним уникальным устройством, показанным Владимиру Путину во время посещения космодрома Восточный в рамках визита российского лидера в Приморье, стал плазмотрон. Что это такое, рассказал глава Роскосмоса.

«Это специальное устройство, которое создает высокотемпературную плазму. Мы это специально создали в центре Келдыша для того, чтобы как бы тестировать теплозащиту для пилотируемого корабля, который будет входить с огромными температурными перегрузками в атмосферу Земли, возвращаясь из космоса. В том числе, допустим, на второй космической скорости. Поэтому надо создать условия, в которых этот корабль реально окажется, когда будет возвращаться на Землю. Но мы подумали, почему эти плазмотроны нельзя использовать просто для обычной гражданской жизни?» - отметил он.

Рогозил обозначил, что плазмотрон может применяться в том числе для уничтожения тяжелых фракций или каких-либо ядохимикатов. То есть, с его помощью фракции твердых бытовых отходов могут легко уничтожаться, практически рассыпаясь на атомы, с помощью такого рода технологии.

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