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СМИ: ученые выявили новый устойчивый штамм сальмонеллы

Алексей Курильченко
09:54 04.09.2021
Американские исследователи обнаружили устойчивый к антибиотикам штамм сальмонеллы.
СМИ: ученые выявили новый устойчивый штамм сальмонеллы
© Фото: Glen Stubbe, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Ученые из американского университета Северной Каролины выявили штамм вируса сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам. Этот вирус чаще всего обнаруживается у домашней птицы, но также может заражать и людей. Результаты исследования, опубликованные на сайте phys.org, позволят исследователям определять и локализовывать возможные вспышки инфекции.

«Нельзя с уверенностью сказать, что это не известный науке штамм сальмонеллы. Но он не только смертельно опасен для домашней птицы, устойчив к антибиотикам и контагиозен, но и может инфицировать людей», - рассказал исследователь Грейсон Уокер.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, что куриные яйца также могут содержать в себе сальмонеллу.  Эта бактерия вызывает тяжелейшие формы отравления. Среди симптомов: диарея, рвота, лихорадка и множественные спазмы.

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