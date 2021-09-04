СМИ: ученые выявили новый устойчивый штамм сальмонеллы

Ученые из американского университета Северной Каролины выявили штамм вируса сальмонеллы, устойчивый к антибиотикам. Этот вирус чаще всего обнаруживается у домашней птицы, но также может заражать и людей. Результаты исследования, опубликованные на сайте phys.org, позволят исследователям определять и локализовывать возможные вспышки инфекции.

«Нельзя с уверенностью сказать, что это не известный науке штамм сальмонеллы. Но он не только смертельно опасен для домашней птицы, устойчив к антибиотикам и контагиозен, но и может инфицировать людей», - рассказал исследователь Грейсон Уокер.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, что куриные яйца также могут содержать в себе сальмонеллу. Эта бактерия вызывает тяжелейшие формы отравления. Среди симптомов: диарея, рвота, лихорадка и множественные спазмы.