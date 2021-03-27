Диетолог назвала главную опасность яиц

Содержащийся в куриных яйцах холестерин не так опасен для здоровья, как некоторые привыкли думать. В этом уверена врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова. С ее слов, получаемый с пищей холестерин лишь на 20 процентов влияет на содержание этого органического соединения в крови человека.

Поэтому отказываться от употребления в пищу яиц не стоит, уверена врач. Другое дело, что рацион необходимо сбалансировать, чтобы получать весь комплекс необходимых витаминов и микроэлементов, подчеркнула она.

«Мы знаем точно, что одно яйцо в день не показало увеличение сердечно-сосудистых рисков, поэтому это число мы и считаем за норму. Если вы иногда едите два-три яйца в день, ничего страшного не случится. Но помните, что важно разнообразие в рационе и яйца не должны вытеснять другие продукты», - отметила врач на своей странице в Instagram.

Но помимо холестерина, яйца могут таить в себе более серьезную опасность, которую многие всерьез не воспринимают. Это сальмонелла - бактерия, вызывающие тяжелейшие формы отравления. Среди симптомов: диарея, рвота, лихорадка и множественные спазмы. В особо тяжелых случаях и у людей с ослабленным здоровьем, отравление может привести к летальному исходу, предупредила эксперт.

Чтобы полностью обезопасить себя от сальмонеллы, необходимо варить яйцо не менее 10 минут. Мытье яиц от бактерии не защитит, уверяет Комиссарова.