В стране и мире «Показали безукоризненную технику»: Игорь Колесников о выступлении российских команд на АрМИ во Вьетнаме Анна Назайкина Россияне завоевали два призовых места – в конкурсе «Снайперский рубеж» третье, а в соревновании «Аварийный район» сохранили звание чемпиона. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В столице Вьетнама - городе Ханой - в национальном учебном центре Мьеу Мон прошла торжественная церемония закрытия конкурсов Армейских международных игр «Снайперский рубеж» и «Аварийный район». На церемонии присутствовал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и Министр национальной обороны республики генерал армии Фан Ван Зянг. От России мероприятие посетили замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко и начальник 12 Главного управления МО генерал-лейтенант Игорь Колесников. Российские команды завоевали два призовых места – в конкурсе «Снайперский рубеж» третье, а в соревновании аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» сохранили звание чемпиона. «Показали безукоризненную технику владения оборудованием, и ни у кого не было сомнений, в том числе у судейской коллегии, у вьетнамской стороны, в том, что они победители и они лучшие. Они заслужили. Сегодня профессиональный праздник нашего 12-ого Главного управления, это самый большой подарок для всех ветеранов, всех военнослужащих, гражданского персонала управления», - заявил Колесников. Ранее в Ханое завершились соревнования аварийно-спасательных формирований конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021. В ходе третьего, заключительного этапа под названием «Победный рывок», от участников требовалось выполнить условную задачу по эвакуации аварийной техники в составе подразделения. Команда ВС России, которую представляли военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны РФ, заслужила чемпионское звание и заняла первое место в конкурсе, опередив соперников более чем на семь минут. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика