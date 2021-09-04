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«Показали безукоризненную технику»: Игорь Колесников о выступлении российских команд на АрМИ во Вьетнаме

Анна Назайкина
09:11 04.09.2021
Россияне завоевали два призовых места – в конкурсе «Снайперский рубеж» третье, а в соревновании «Аварийный район» сохранили звание чемпиона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В столице Вьетнама - городе Ханой - в национальном учебном центре Мьеу Мон прошла торжественная церемония закрытия конкурсов Армейских международных игр «Снайперский рубеж» и «Аварийный район».

На церемонии присутствовал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и Министр национальной обороны республики генерал армии Фан Ван Зянг.

От России мероприятие посетили замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко и начальник 12 Главного управления МО генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Российские команды завоевали два призовых места – в конкурсе «Снайперский рубеж» третье, а в соревновании аварийно-спасательных формирований «Аварийный район» сохранили звание чемпиона.

«Показали безукоризненную технику владения оборудованием, и ни у кого не было сомнений, в том числе у судейской коллегии, у вьетнамской стороны, в том, что они победители и они лучшие. Они заслужили. Сегодня профессиональный праздник нашего 12-ого Главного управления, это самый большой подарок для всех ветеранов, всех военнослужащих, гражданского персонала управления», - заявил Колесников.

Ранее в Ханое завершились соревнования аварийно-спасательных формирований конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021.

В ходе третьего, заключительного этапа под названием «Победный рывок», от участников требовалось выполнить условную задачу по эвакуации аварийной техники в составе подразделения. Команда ВС России, которую представляли военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны РФ, заслужила чемпионское звание и заняла первое место в конкурсе, опередив соперников более чем на семь минут.

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