Российские военные победили на конкурсе «Аварийный район» АрМИ-2021 во Вьетнаме
За звание чемпиона на полигоне Мьеу Мон на завершающем этапе конкурса боролись команды из Вьетнама и России, а за третье место - из Белоруссии и Лаоса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В Ханое завершились соревнования аварийно-спасательных формирований конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021.
В ходе третьего, заключительного этапа под названием «Победный рывок», от участников требовалось выполнить условную задачу по эвакуации аварийной техники в составе подразделения. Для этого нужно было переместить специальное оборудование по полосе спасателя, оказать помощь пострадавшему, потушить очаг возгорания, погрузить макет с грузом в автомобиль, совершить марш по пересеченной местности, а также отразить нападение условного противника.