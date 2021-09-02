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Российские военные победили на конкурсе «Аварийный район» АрМИ-2021 во Вьетнаме

Валентина Пескова
21:05 02.09.2021
За звание чемпиона на полигоне Мьеу Мон на завершающем этапе конкурса боролись команды из Вьетнама и России, а за третье место - из Белоруссии и Лаоса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Ханое завершились соревнования аварийно-спасательных формирований конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021.

В ходе третьего, заключительного этапа под названием «Победный рывок», от участников требовалось выполнить условную задачу по эвакуации аварийной техники в составе подразделения. Для этого нужно было переместить специальное оборудование по полосе спасателя, оказать помощь пострадавшему, потушить очаг возгорания, погрузить макет с грузом в автомобиль, совершить марш по пересеченной местности, а также отразить нападение условного противника.

© Минобороны РФ

За звание чемпиона на полигоне Мьеу Мон боролись команды  из Вьетнама и России, за третье место сражались военные из Белоруссии и Лаоса.

© Минобороны РФ

Команда ВС России, которую представляли военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны РФ, заслужила чемпионское звание и заняла первое место в конкурсе, опередив соперников более чем на семь минут.

© Минобороны РФ

Завтра на территории учебно-тренировочного центра Мьеу Мон состоится награждение призеров и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».

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