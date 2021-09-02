Армия Российские военные победили на конкурсе «Аварийный район» АрМИ-2021 во Вьетнаме Валентина Пескова За звание чемпиона на полигоне Мьеу Мон на завершающем этапе конкурса боролись команды из Вьетнама и России, а за третье место - из Белоруссии и Лаоса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Ханое завершились соревнования аварийно-спасательных формирований конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках Армейских международных игр - 2021. В ходе третьего, заключительного этапа под названием «Победный рывок», от участников требовалось выполнить условную задачу по эвакуации аварийной техники в составе подразделения. Для этого нужно было переместить специальное оборудование по полосе спасателя, оказать помощь пострадавшему, потушить очаг возгорания, погрузить макет с грузом в автомобиль, совершить марш по пересеченной местности, а также отразить нападение условного противника. © Минобороны РФ За звание чемпиона на полигоне Мьеу Мон боролись команды из Вьетнама и России, за третье место сражались военные из Белоруссии и Лаоса. © Минобороны РФ Команда ВС России, которую представляли военнослужащие 12-го Главного управления Минобороны РФ, заслужила чемпионское звание и заняла первое место в конкурсе, опередив соперников более чем на семь минут. © Минобороны РФ Завтра на территории учебно-тренировочного центра Мьеу Мон состоится награждение призеров и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика