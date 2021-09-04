«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в беседе со «Звездой» рассказал о проделанной работе по борьбе с коррупцией на космодроме Восточный. Ранее на эту проблему обращал пристальное внимание президент РФ Владимир Путин.

«Конечно такие проблемы были. И в 2014 году, когда я еще работал в правительстве, президент меня назначил председателем специальной комиссии, которая должна была расследовать все факты коррупции, казнокрадства, которые имели место здесь, на космодроме», - заявил Рогозин.

По его словам, задача президента была выполнена. Решение данной проблемы сопровождалось в том числе большим количеством задержаний и арестов виновных.

«Но, слушайте, надо было соображать вообще-то. Это стройка находится под микроскопом и телескопом контролирующих органов. Мы просто не допустим, чтобы здесь какие-то факты могли повториться. Поэтому в первую очередь построили. Многие деньги вернули в стройку. Сейчас вторая очередь строится», - рассказал глава госкорпорации.

Как отметил Рогозин, в настоящий момент серьезных нарушений не наблюдается - есть казначейское сопровождение, четкий контроль прокуратуры, силовых структур. Также была изменена схема строительства: она стала более прозрачной, удалось избежать нагромождения субподрядчиков - есть конкретный генеральный подрядчик, который своими силами обеспечивает эту уникальную стройку.

«Поэтому можно вздохнуть и сказать, что на “Восточном” в основном порядок наведен. Нельзя сказать, что не будет инцидентов в будущем. Здесь большое количество людей и далеко не все не путают свою “шерсть” с государственной. Но будем надеяться, что каких-то крупных проблем, которые были на этой стройке, не повторится», - подчеркнул он.

Накануне президент России Владимир Путин побывал на космодроме в рамках визита в Амурскую область и ознакомился с ходом строительства второй очереди Восточного.