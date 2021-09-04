В Петербурге загорелись два склада в Московском районе на двух тысячах «квадратов»
Два складских помещения загорелись в Санкт-Петербурге на площади две тысячи квадратных метров.
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В Санкт-Петербурге произошло возгорание двух складских помещений в Московском районе. Очевидцы опубликовали видео с места событий. Дым от пожара был виден со всех концов города.
По данным МЧС, размеры помещений составляли 40х40 метров и 40х50 метров. Возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров. В 6:40 ранг пожара был повышен до второго. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складе стройматериалов. По предварительным данным погиб один человек.