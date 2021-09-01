В стране и мире Один человек погиб при пожаре на складе в Новосибирске Алексей Курильченко В Новосибирске загорелся склад стройматериалов, один человек погиб. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на складе стройматериалов. По предварительным данным погиб один человек. Общая площадь пожара на двух зданиях склада составила 600 квадратных метров. Сотрудники МЧС устанавливают причины возгорания. Для тушения привлекались 31 человек и 9 единиц техники. Ранее пожар произошел в больнице №3 города Ярославль. В момент возгорания в здании находилось 80 пациентов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика