Путин осмотрел строительную площадку второй очереди космодрома Восточный

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Приморье посетил строительную площадку стартового комплекса для ракет тяжелого класса «Ангара» космодрома Восточный. Глава России осмотрел командный пункт и познакомился с тем, как продвигается возведение нового комплекса.

Это вторая очередь строительства космодрома, которая предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром, который расположен в Амурской области в районе города Циолковский. Указ о создании космодрома глава государства подписал в 2007 году.

В рамках первой очереди строительных работы в 2012-2016 годах был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Предполагается, что по окончании второй очереди строительства стартового комплекса в 2022 году, первый пуск «Ангары А5» состоится уже в следующем, 2023-м.

Далее на 2024 год намечен пуск модернизированной «Ангары-А5М» с Восточного, а после в 2026-2027 годах должна полететь «Ангара-А5В». Последнюю, как сообщал Роскосмос, предполагается использовать при реализации российской пилотируемой лунной программы с высадкой космонавтов на Луне в 2030 году.