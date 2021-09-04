Психолог рассказала, как скука может привести к смерти

Хроническая скука из-за повседневной рутины и снижение интереса к своим делам и окружающему миру может негативно повлиять на продолжительность жизни. Об этом рассказала клинический психолог Ирина Хвингия. Она сообщила о многолетнем эксперименте, который доказывал эту теорию.

«Были исследования ученых, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни. Из этого можно сделать вывод, что постоянная скука может перерасти в депрессию и довести до летального исхода», - рассказала психолог в интервью радио Sputnik.

Хвингия отметила, что причиной скуки зачастую становится большое количество бессмысленных занятий. Специалист призвала вести деятельность, которая будет иметь смысл или результат.

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