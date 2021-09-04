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Психолог рассказала, как скука может привести к смерти

Алексей Курильченко
07:06 04.09.2021
Хроническая скука может существенно сократить жизнь или даже привести к смерти, сообщила психолог.
Психолог рассказала, как скука может привести к смерти
© Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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Хроническая скука из-за повседневной рутины и снижение интереса к своим делам и окружающему миру может негативно повлиять на продолжительность жизни. Об этом рассказала клинический психолог Ирина Хвингия. Она сообщила о многолетнем эксперименте, который доказывал эту теорию.

«Были исследования ученых, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни. Из этого можно сделать вывод, что постоянная скука может перерасти в депрессию и довести до летального исхода», - рассказала психолог в интервью радио Sputnik.

Хвингия отметила, что причиной скуки зачастую становится большое количество бессмысленных занятий. Специалист призвала вести деятельность, которая будет иметь смысл или результат.

Ранее директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал, что компьютерные игры перед сном могут быть вредными для здоровья. Такое времяпрепровождение активно стимулирует процессы возбуждения в центральной нервной системе, из-за чего у человека могут возникнуть проблемы с засыпанием.

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