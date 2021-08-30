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Названа привычка, которая «тормозит жизнь» и мешает уснуть

Елизавета Потейчук
03:06 30.08.2021
Российский психолог заявил о том, что времяпрепровождение с использованием гаджетов перед сном значительно мешает засыпанию.
Названа привычка, которая «тормозит жизнь» и мешает уснуть
© Фото: pixabay
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Психолог, директор Центра практической психологии Сергей Ключников считает компьютерные игры перед сном вредными для здоровья. Такое времяпрепровождение активно стимулирует процессы возбуждения в центральной нервной системе, из-за чего у человека могут возникнуть проблемы с засыпанием.

«Если человек сидит ночью перед монитором или экраном телефона и азартно играет, то ему сложно оторваться, а потом труднее бывает уснуть», - пояснил специалист в интервью радио Sputnik

Как известно, из-за перевозбуждения перед сном и долгого засыпания возникает физическая и психологическая усталость. Ключников добавил, что привычка проводить время перед сном с гаджетами «тормозит жизнь», может формировать негатив в психике людей и бросать в эмоциональные крайности.

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