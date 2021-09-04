Адвокат сестер Хачатурян намерен выстроить защиту на основе прошедшей экспертизы

Адвокат Алексей Паршин, представляющий в суде сестер Хачатурян, выразил намерение выстраивать линию защиты на основе результатов экспертизы, которая признала у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна наклонности педофильского характера. Как сообщил юрист «Звезде», его основная задача - освободить девушек от уголовной ответственности, представив произошедшее как самооборону.

«Эти экспертизы подтвердили еще раз версию девочек о том, что они находились в состоянии необходимой обороны. Полагаю, что дело должно быть прекращено. На основании результатов этой экспертизы буду выстраивать защитную позицию. Наша глобальная задача - не только признать Михаила Хачатуряна виновным, но и освободить девочек от уголовной ответственности», - заявил правозащитник.

В марте 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело и в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Если его вина в насильственных действиях в отношении дочерей будет доказана, то сестер могут признать невиновными.