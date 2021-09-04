Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат сестер Хачатурян намерен выстроить защиту на основе прошедшей экспертизы

Алексей Курильченко
07:32 04.09.2021
Линия защиты сестер Хачатурян в суде будет выстроена на основе экспертизы, доказывающей педофильские наклонности отца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Читайте нас на:

Адвокат Алексей Паршин, представляющий в суде сестер Хачатурян, выразил намерение выстраивать линию защиты на основе результатов экспертизы, которая признала у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна наклонности педофильского характера. Как сообщил юрист «Звезде», его основная задача - освободить девушек от уголовной ответственности, представив произошедшее как самооборону.

«Эти экспертизы подтвердили еще раз версию девочек о том, что они находились в состоянии необходимой обороны. Полагаю, что дело должно быть прекращено. На основании результатов этой экспертизы буду выстраивать защитную позицию. Наша глобальная задача - не только признать Михаила Хачатуряна виновным, но и освободить девочек от уголовной ответственности», - заявил правозащитник.

В марте 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело и в отношении погибшего Михаила Хачатуряна. Если его вина в насильственных действиях в отношении дочерей будет доказана, то сестер могут признать невиновными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:03 В стране и мире
Видео
В Петербурге загорелись два склада в Московском районе на двух тысячах «квадратов»
06:30 В стране и мире
Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога телескопа «Хаббл»
04:10 В стране и мире
Видео
Рогозин рассказал о технологиях, которые представили Путину на космодроме Восточный
02:55 В стране и мире
Видео
Рогозин пригласил Путина на любой пуск с космодрома Восточный
01:27 В стране и мире
Видео
Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде
Популярное
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Видео
Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.