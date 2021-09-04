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Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix

Алексей Курильченко
06:49 04.09.2021
В работе стримингового сервиса Netflix наблюдаются перебои.
Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix
© Фото: Thomas Trutsc helphotothek via w Globallookpress
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В работе стримингового сервиса Netflix были зафиксированы неполадки. По данным сервиса Downdetector, в 5:50 по московскому времени более девяти тысяч пользователей сообщили о проблемах с доступом.

Наибольшее число заявленных проблем - 40% - связаны с работой сайта. Также наблюдались перебои в трансляции видео и работе мобильного приложения.

По последним данным число обращений о сбоях снизилось до 152.

В июне произошел сбой в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие.

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