Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix

В работе стримингового сервиса Netflix были зафиксированы неполадки. По данным сервиса Downdetector, в 5:50 по московскому времени более девяти тысяч пользователей сообщили о проблемах с доступом.

Наибольшее число заявленных проблем - 40% - связаны с работой сайта. Также наблюдались перебои в трансляции видео и работе мобильного приложения.

По последним данным число обращений о сбоях снизилось до 152.

В июне произошел сбой в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие.