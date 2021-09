В стране и мире Пользователи сообщили о сбоях в работе Netflix Алексей Курильченко В работе стримингового сервиса Netflix наблюдаются перебои. © Фото: Thomas Trutsc helphotothek via w Globallookpress Читайте нас на: В работе стримингового сервиса Netflix были зафиксированы неполадки. По данным сервиса Downdetector, в 5:50 по московскому времени более девяти тысяч пользователей сообщили о проблемах с доступом. Наибольшее число заявленных проблем - 40% - связаны с работой сайта. Также наблюдались перебои в трансляции видео и работе мобильного приложения. По последним данным число обращений о сбоях снизилось до 152. В июне произошел сбой в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика