В стране и мире Произошел сбой в работе зарубежных сайтов и крупнейших интернет-СМИ Алена Миронова Из-за массового сбоя в Сети перестали работать сайты крупнейших интернет-СМИ. Сбой произошел в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Это следует из данных на сайте Downdetector. Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие. Проблема, повлекшая за собой массовый сбой, может быть связана с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Об этом сообщает издание «Код Дурова», ссылаясь на продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора. Многие сайты при попытке входа выдают ошибку 503 - как правило, она сигнализирует о технических работах или же о перегрузке сервера.





