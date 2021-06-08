Произошел сбой в работе зарубежных сайтов и крупнейших интернет-СМИ

Сбой произошел в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Это следует из данных на сайте Downdetector.

Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие.

Проблема, повлекшая за собой массовый сбой, может быть связана с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Об этом сообщает издание «Код Дурова», ссылаясь на продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора.

Многие сайты при попытке входа выдают ошибку 503 - как правило, она сигнализирует о технических работах или же о перегрузке сервера.







