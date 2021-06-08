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Произошел сбой в работе зарубежных сайтов и крупнейших интернет-СМИ

Алена Миронова
13:55 08.06.2021
Из-за массового сбоя в Сети перестали работать сайты крупнейших интернет-СМИ.
Произошел сбой в работе зарубежных сайтов и крупнейших интернет-СМИ
© Фото: Bernhard Kreutzer, imageBROKER, Globallookpress
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Сбой произошел в работе популярных сайтов, а также крупнейших интернет-СМИ. Это следует из данных на сайте Downdetector.

Так, например, перестали работать сайты изданий The Guardian, New York Times, Vice, BBC, Wired, The Verge, Le Monde, а также многие другие.

Проблема, повлекшая за собой массовый сбой, может быть связана с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Об этом сообщает издание «Код Дурова», ссылаясь на продакт-менеджера Financial Times Мэтта Тэйлора.

Многие сайты при попытке входа выдают ошибку 503 - как правило, она сигнализирует о технических работах или же о перегрузке сервера.

 
 
 
 

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