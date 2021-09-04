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В Минприроды назвали сумму ежегодного ущерба от наводнений в России

Елизавета Потейчук
05:58 04.09.2021
По словам министра Александра Козлова, ежегодно размер убытков от наводнений на территории нашей страны достигает 75 миллиардов рублей.
В Минприроды назвали сумму ежегодного ущерба от наводнений в России
© Фото: mchs.gov.ru
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Ежегодный ущерб от наводнений в России составляет около 75 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов в рамках Восточного экономического форума.

Министр добавил, что к 2024 году должно быть построено более 380 километров сооружений инженерной защиты по результатам мероприятий федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории РФ» в условиях должного финансирования.

«Больше 55% проблемных участков русел рек будут расчищены. Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 миллиардов рублей», - цитирует слова Козлова РИА Новости.

Риски наводнений, по словам главы Минприроды, высоки в дальневосточных регионах. Поэтому федеральный проект их коснется в большей мере.

Козлов также отметил, что уровень воды в реках Дальнего Востока был таким же критическим, как в 2013 году. Однако, по его словам, благодаря реализации проекта «Развитие водохозяйственного комплекса РФ» в этом году ущерба от стихии стало меньше.

Ранее в Минприроды рассказали о планах по повышению качества жизни в России. Как утверждает Дмитрий Тетенькин, министерство активно продвигает законодательное оформление модели экономики замкнутого цикла. 

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