В Минприроды рассказали о планах по повышению качества жизни в России

Основными принципами циклической экономики, которую планируется построить в РФ, являются повышение качества жизни населения и введение в оборот отходов как одного из ценных ресурсов.

Об этом рассказал замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Тетенькин на сессии по циклической экономике в рамках Восточного экономического форума. По его словам, в настоящий период Минприроды активно продвигает законодательное оформление модели экономики замкнутого цикла. Об этом пишет РИА Новости.

Разработка такого законопроекта, как указал заместитель министра, в случае его поддержки, поможет представить комплексный взгляд на решение проблемы отходов. Сокращение отходов же, в свою очередь, по мнению Тетенькина, поспособствует увеличению качества жизни людей.