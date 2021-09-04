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Рогозин пригласил Путина на любой пуск с космодрома Восточный

Елизавета Потейчук
02:55 04.09.2021
Дмитрий Рогозин продемонстрировал Владимиру Путину макет стартового комплекса «Союза-2» на космодроме Восточный и пригласил президента на любой запуск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России
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Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин пригласил Владимира Путина на любой запуск с космодрома Восточный. Президент России побывал на космодроме в рамках визита в Амурскую область и ознакомился с ходом строительства второй очереди Восточного.

«Это Союз-2... Все живое, работает. Приглашаю вас на пуск, любой. В этом году мы провели пять пусков, шестой пуск у нас в этом году будет 14 октября», - говорит Рогозин Путину, показывая ему макет стартового комплекса под ракету «Союз-2».

По словам главы Роскосмоса, октябрьский пуск будет тяжелым, ибо «разгонный блок "Фрегат" должен развести порционно космические аппараты на самые разные орбиты».

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, когда начнется развертывание новой орбитальной станции. По словам гендиректора корпорации, процесс планируется начать через пять-шесть лет. 

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