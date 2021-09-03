Рогозин рассказал, когда начнется развертывание новой орбитальной станции

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что уже через пять-шесть лет планируется начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом глава корпорации рассказал на марафоне «Новое знание».

В качестве базового модуля новой отечественной орбитальной станции будет задействован Научно-энергетический модуль (НЭМ), уточнил глава Роскосмоса.

«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», - цитирует слова Рогозина ТАСС.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что вопрос участия России в МКС может решиться уже в ближайшие месяцы. На президиуме научного совета рассмотрели два варианта развития пилотируемой космонавтики: наращивание российского сегмента МКС или создание отдельной орбитальной станции.