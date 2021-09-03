Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин рассказал, когда начнется развертывание новой орбитальной станции

Елизавета Потейчук
01:39 03.09.2021
Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать примерно через пять-шесть лет.
Рогозин рассказал, когда начнется развертывание новой орбитальной станции
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что уже через пять-шесть лет планируется начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом глава корпорации рассказал на марафоне «Новое знание».

В качестве базового модуля новой отечественной орбитальной станции будет задействован Научно-энергетический модуль (НЭМ), уточнил глава Роскосмоса.

«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», - цитирует слова Рогозина ТАСС.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что вопрос участия России в МКС может решиться уже в ближайшие месяцы. На президиуме научного совета рассмотрели два варианта развития пилотируемой космонавтики: наращивание российского сегмента МКС или создание отдельной орбитальной станции. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:43 Армия
Видео
«Вырвать» победу: как военным РФ удалось стать лучшими в «Аварийном районе»
22:32 Армия
Видео
Понтонеры из России «обуздали» Оку на конкурсе «Открытая вода» под Муромом
20:00 Армия
Замминистра обороны РФ Фомин провел встречу с замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии
18:44 Армия
Видео
Российские военные инженеры победили в конкурсе АрМИ-2021 «Открытая вода»
15:01 Армия
Видео
Российские стрелки победили в «Блокировании» на конкурсе АрМИ «Снайперский рубеж»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Определен состав финалистов эстафеты «Танкового биатлона»
Видео
На метро Нью-Йорка обрушилось сильное наводнение
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Путин: самолеты должны летать по нужным для россиян направлениям по подъемным ценам
Видео
Танковый биатлон. Полуфинал. Мьянма, Лаос, Южная Осетия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.