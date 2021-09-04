Армия Замглавкома Вооруженных сил Мьянмы оценил танки Т-72 Кира Тило Вице-старший генерал ВС Мьянмы Со Вин назвал танки Т-72 замечательными. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель главнокомандующего - командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Мьянмы вице-старший генерал Со Вин заявил, что у страны хорошие отношения с Россией. «Мьянма принимает участие в Армейских международных играх (АрМИ) в четвертый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами», — сказал Со Вин. Также замглавкома отметил, что российские танки Т-72 замечательные, и именно поэтому Мьянма участвует в «Танковом биатлоне». «В нашей армии тоже есть эти замечательные танки Т-72, поэтому мы участвуем в „Танковом биатлоне“», — добавил командующий сухопутными войсками ВС страны. Ранее стало известно, что сборная Мьянмы заняла третье место в эстафете второго дивизиона «Танкового биатлона». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика