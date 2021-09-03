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Танковый биатлон. Финал. Таджикистан, Мьянма, Киргизия, Южная Осетия: прямая трансляция

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Началась: 10:50 03.09.2021
Кирилл Кунецкий
Сегодня определится победитель второго дивизиона «Танкового биатлона».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 3 сентября, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 - «Танкового биатлона» - проходит финальная эстафета второго дивизиона. В 11.00 на трассу выйдут танкисты из Таджикистана, Мьянмы, Киргизии и Южной Осетии.

Согласно правилам конкурса, в финале эстафеты участвуют четыре команды, показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной эстафеты. В ходе финального этапа каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. По окончании «Эстафеты» обобщаются результаты и определяется команда - победитель конкурса.

Финальная эстафета танкистов первого дивизиона пройдет завтра, 4 сентября, в ней за золото конкурса поборются экипажи из Азербайджана, Китая, России и Казахстана.

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