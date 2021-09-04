В Генштабе ВС Монголии отметили, что АрМИ улучшают доверие между странами

Армейские Международные игры (АрМИ) не только влияют на качество боевой подготовки войск, но и улучшают доверие между странами. Об этом заявил по завершении торжественной церемонии закрытия АрМИ-2021 начальник Генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенант Довчинсурэнгийн Ганзориг.

«АрМИ - это очень впечатляющие, интригующие, большого мирового уровня соревнования для военнослужащих. Они влияют как на качество боевой подготовки, так и на улучшение доверия между странами участницами в очень быстро меняющемся современном мире. Я имею в виду мировую обстановку», - сказал генерал-лейтенант Ганзориг.

Как отметил глава Генштаба Монголии, доверие между странами сейчас стоит в мире на первом и основном месте по необходимости. Он также выразил надежду, что игры АрМИ будут только способствовать миру и созиданию.

Торжественная церемония закрытия АрМИ-2021 сегодня прошла в подмосковном парке «Патриот» и завершилась грандиозным салютом. С 22 августа по 4 сентября свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов мира.