Индонезия может впервые принять участие в АрМИ-2022

Представители министерства обороны Индонезии в этом году присутствовали на АрМИ-2021 в качестве наблюдателей. И по окончании международных соревнований для военных из разных стран заявили, что в следующем году команда из страны, вполне вероятно, впервые примет участие в АрМИ-2022.

«Очень большая вероятность того, что в следующем году мы присоединимся к участию в АрМИ», - заявил замминистра обороны Индонезии Родон Педрасон во время финального заезда «Танкового биатлона».

По словам генерал-майора, среди конкурсов индонезийских военных интересуют танковые соревнования, стрельбы из стрелкового оружия, в частности, снайперов. Педрасон выразил уверенность, что благодаря таким мероприятиям сотрудничество Индонезии с Россией будет с годами становиться еще крепче.

Торжественная церемония закрытия АрМИ-2021 сегодня прошла в подмосковном парке «Патриот» и завершилась грандиозным салютом.