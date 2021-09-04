«Китай наступал на пятки»: военные РФ поделились эмоциями после победы на «Танковом биатлоне»

Один из победителей «Танкового биатлона» механик-водитель первого экипажа сборной России Владимир Огадзе, ефрейтор Владимир Огадзе в интервью корреспонденту «Звезды» Алексею Кошкину поделился эмоциями после победы на конкурсе Армейских международных игр АрМИ-2021.

«Эмоций масса, ощущения хорошие, чувствуешь себя победителем. Мы долго старались, долго трудились. У нас все получилось, все по плану. Были небольшие казусы, но ничего, мы с ними тоже справились», - сказал один из участников.

Он добавил, что все участники «Танкового биатлона» были сильные и достойно выступили на соревнованиях.

«Китай особенно наступал на пятки. Мы первым экипажем заезжали, на нас была большая ответственность. Мы старались уйти в отрыв, мы это сделали», - добавил танкист.

В подмосковном парке «Патриот» сегодня состоялась торжественная церемония закрытия VII Армейских международных игр АрМИ-2021. Игры проходили с 22 августа по 4 сентября.

Одним из саых зрелищных конкурсов АрМИ стал «Танковый биатлон». В финале соревнований первое место завоевала Россия. Второе место заняла команда КНР. Третье – у Казахстана. Четвертыми стали представители Азербайджана.