Спорт «Спартак» одержал вторую победу кряду в новом сезоне КХЛ Кира Тило Московский «Спартак» обыграл хабаровский «Амур» на старте нового сезона КХЛ. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Хоккеисты московского «Спартака» обыграли хабаровский «Амур», одержав вторую победу кряду на старте нового сезона КХЛ. Встреча прошла в ДС «Мегаспорт» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака». У победителей шайбы забросили Иван Дроздов, Эмиль Петтерссон и Андрей Локтионов. Шайбу за «Амур» забросил Давид Томашек . Завершающий матч домашней серии нового сезона у «Спартака» пройдет 6 сентября с подмосковном «Витязем». В этот же день в Балашихе состоится игра «Амура» с омским «Авангардом». Ранее стало известно, что «Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче нового сезона КХЛ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика