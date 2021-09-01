«Авангард» одолел ЦСКА и завоевал Кубок Открытия КХЛ

В Балашихе прошел стартовый матч нового сезона КХЛ. Омский «Авангард» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 и выиграл Кубок Открытия. Шайбы забросили Петер Цегларик на Корбэн Найт.

Следующая игра «Авангарда» будет 4 сентября с владивостокским «Адмиралом». В этот же день ЦСКА играет с рижским «Динамо».

В прошлом сезоне «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии плей-офф ЦСКА со счетом 4:2.