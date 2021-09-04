«Роскосмос» готов продолжить поставку двигателей РД-180 в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что корпорация готова продолжить поставку ракетных двигателей РД-180 в США. Также он отметил, что сотрудничество с американскими партнерами по двигателям РД-181 продолжается. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству. А по двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся», — говорится в сообщении.

Ранее Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара», которые могут совершить первый взлет в 2026 году.