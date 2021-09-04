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Сборная РФ опередила США в медальном зачете Паралимпиады

Валентина Пескова
16:32 04.09.2021
В предпоследний день игр российские паралимпийцы выиграли сразу 10 медалей разного достоинства.
Сборная РФ опередила США в медальном зачете Паралимпиады
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Сборная России 4 сентября завоевала сразу 10 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Золотые медали в копилку команды РФ принесли лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко, победив соперников в стрельбе из классического лука в миксте, а также легкоатлет Дмитрий Сафронов, который быстрее всех пробежал дистанцию в 200 м среди спортсменов класса T35.

Серебряными призерами в предпоследний соревновательный день стали легкоатлеты Андрей Вдовин (бег на 200 м, класс T37) и Маргарита Гончарова (бег на 400 м, класс T38). Также серебряные медали у мужской сборной России по волейболу сидя. Бронзовые награды получили легкоатлеты Артем Калашян в беге на 200 м (класс T35) и Анна Кулинич-Сорокина в той же дисциплине для класса T12. Третьи места в своих видах спорта заняли и тхэквондист Зайнутдин Атаев (в весе свыше 75 кг, класс K44), стрелок Сергей Малышев (в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета с 50 м, в классе P4), а также Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов в составе сборной России по бочча.

Таким образом благодаря впечатляющим победам сборная России опередила команду США (35-36-30) по количеству завоеванных медалей и вышла на третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Всего в копилке российских спортсменов - 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград (117). Сборная Китая выиграла медальный зачет Игр досрочно (93-57-50), на второй строчке располагается команда Великобритании (41-38-43). Паралимпиада в Токио завершится завтра, 4 сентября.

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