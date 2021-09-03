«Деградация НАТО - очевидна»: Захарова о неспособности альянса координировать свои действия

США оказались абсолютно некомпетентной стороной в качестве руководящей силы в Афганистане. А видеокадры самоунижения их «непобедимой машины», облетевшие весь мир после бегства американских солдат, убедительнее всех военных расчетов продемонстрировали абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка. Об этом эмоционально написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломатический работник отметила, что Вашингтон уже начал запугивать всех местью: «не забудем, не простим, покараем». Однако на деле получается, что все не будет так просто и однозначно.

«Во-первых, благородное возмездие выглядит иначе. Во-вторых, эти 20 лет и были как раз операцией возмездия за теракты 11 сентября. Получается, американские идеологи будут мстить за то, что у них не получилось отомстить? В-третьих, чтобы мстить и карать, надо сначала найти виновных. А с этим проблемы. На "русских хакеров" уже не спишешь», - заявила Мария Захарова.

Представитель МИД РФ задумалась о том, что сейчас блоку НАТО было бы самое время провести работу над ошибками. И наглядно показать, что Северо-Атлантический альянс понимает свое плачевное положение и готов к перезагрузке. Это сейчас организации просто необходимо, чтобы снова стать той эффективной системой, которая, если пока и не умеет «уходить красиво», то может хотя бы заниматься вопросами мира и безопасности, и выполнять возложенные на нее задачи, считает Захарова.

«Для этого надо сесть и подумать, проанализировать действия всех этих тысяч североатлантических военных бюрократов, находящихся на содержании нескольких десятков народов. А возможно, и отказаться от всех этих бесконечных паркетно-лакированных оперативных мероприятий по сглаживанию планирования и тактических действий под камеры в пользу честного разговора. И уж, конечно, унять русофобов, которые столько лет уничтожали в НАТО критическое мышление», - отметила дипломат.

Однако, как подчеркнула Захарова, Альянс до сих пор продолжает удивлять, заявляя, что все страны там являются одной большою семьей, и «брат Канады - всем членам брат». Пока международная организация только заявляет о новых обширных маневрах и учениях в разных странах, приводя на своем сайте длиннющий список, куда их военные поедут на своей технике отрабатывать очередные учебно-тактические задачи. «Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью?.. Говорит, что они - не такие», - написала Захарова.