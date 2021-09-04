СК арестовал обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде заключен под стражу мужчина, задержанный по подозрению в хищении 23-летней девушки. Мера пресечения была избрана до 27 октября 2021 года включительно. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

«39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя следственного отдела по Нижегородскому району г. Н. Новгорода СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу.