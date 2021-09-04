Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде по горячим следам задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в похищении 23-летней девушки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

В настоящее время сотрудники следственного комитета детально допрашивают задержанного. Расследование уголовного дела продолжается, и в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее оперативники обнаружили девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. По ее словам, мужчина удерживал девушку больше недели, совершая над жертвой сексуальные преступления.