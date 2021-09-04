Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан: прямая трансляция

Сегодня, 4 сентября, в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 - «Танкового биатлона» - проходит финальная эстафета первого дивизиона. В 15.30 на трассу выйдут танкисты из Азербайджана, Китая, России и Казахстана.

Согласно правилам конкурса, в финале эстафеты участвуют четыре команды, показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной эстафеты. В ходе финального этапа каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. По окончанию «Эстафеты», обобщаются результаты и определяется команда-победитель конкурса.