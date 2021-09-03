Паралимпийцы РФ показали в Токио лучший результат за всю историю

Сборная России на Паралимпиаде в Токио показала самый лучший результат за всю историю проведения Паралимпиад. По данным на 3 сентября, у российской команды 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые медали - всего 104 награды.

За сегодня золото России принес пловец Роман Жданов. Также спортсмены завоевали пять серебряных медалей и одну бронзовую.

На данный момент Россия находится на третьем месте медального зачета. Второе место занимает Великобритания. Первое место удерживает команда Китая. 1 сентября российской команде удалось вырваться на второе место.

Ранее лучшим результатом, установленным россиянами, считались 102 медали, завоеванные на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. Игры в Токио завершатся 5 сентября.