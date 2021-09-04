Армия В Алабино стартовал финал «Танкового биатлона» Егор Левин В решающем противостоянии сошлись сборные России, Казахстана, Азербайджана и Китая. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: На полигоне Алабино стартовала финальная эстафета конкурса Армейских международных игр - 2021 «Танковый биатлон». В решающем противостоянии сошлись сборные России, Казахстана, Азербайджана и Китая. Этап определит обладателей золотых медалей. Согласно правилам конкурса, в финале эстафеты участвуют четыре команды, показавшие лучшие результаты по итогам полуфинальной эстафеты. Каждый танковый экипаж проходит четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба ведется из танковой пушки с ходу, из спаренного и зенитного пулеметов - с места. В завершении результаты обобщаются и определяется команда-победитель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика