Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий

Чтобы получать социальные доплаты до прожиточного минимума, нетрудоустроенным пенсионерам не потребуется подавать заявление на пересчет, поскольку со следующего года его будут производить автоматически. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Кроме того, пенсии и соцдоплаты будут в автоматическом порядке начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, если у них не будет возможности получить официальное трудоустройство, а также россиянам с ограниченными возможностями после наступления пенсионного возраста.

По словам Финогеновой, доплаты к страховой пенсии по возрасту или по инвалидности будут производиться так же автоматически, если трудовой стаж равен 30 и более годам.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», — пояснила она.

Как отметила специалист, надбавки выплатят без обязательного проживания получателя в сельской местности, как это было раньше - факт такого проживания имеет значение только на момент назначения пенсии. Также пенсионерам, которые потеряли надбавку в связи с переездом, восстановят выплаты.