Корабли-участники конкурса «Кубок моря» пережидают шторм в иранском порту Энзели

Экипажи кораблей Каспийской флотилии, ВМС Азербайджана и Казахстана, принимавших участие в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр 2021 года, пережидают разыгравшийся шторм в иранском порту Энзели, сообщает Минобороны России.

«В настоящее время в южной части Каспийского моря объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра в порывах достигает 25 метров, а высота волны 4,5 метров. Шторм ощущается даже в районе закрытой акватории морского порта Энзели, где ошвартованы российские, азербайджанские и казахстанские корабли», - говорится в сообщении.

Корабли выйдут из порта Энзели в море, когда закончится шторм. Конкурс «Кубок моря» проходил с 25 августа по 1 сентября на территории военно-морской базы и морского порта Энзели, а также в южной части Каспийского моря.

Ранее сообщалось, что российские моряки показали лучшие результаты в конкурсе «Кубок моря» в Иране. Морякам корабля «Махачкала» вручили подарки в иранском порту Энзели.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий корабль проекта 21 630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. «Астрахань» тоже относится к кораблям такого типа.

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности «Махачкала» может решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.